"Котнастил": дворовые коты эффектно расположились на крыше частного дома в Ростове

В Ростове забавно расположившихся котов сфотографировали горожане. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Перед глазами жителей на крыше одной из городских многоэтажек на днях предстала весьма занимательная картина. Вблизи их дома простирался частный сектор, и вот один из недавних солнечных дней горожане увидели на его кровле мирно, а главное - удобно, расположившуюся банду метсных котиков.

Животные очень хорошо устроились во впадинах шифера, кроме того, расположились друг от друга они на совершенно одинаковом расстоянии. Похоже было, что лежали два кота черного и рыжего цвета, а между ними трехцветная кошка. Еще чуть поодаль, похоже, сидел главарь их банды, потому что он зорко смотрел вдаль и охранял покой своих товарищей.

Горожане сфотографировали происходящее и опубликовали снимки в одном из городских пабликов в соцсети.

- Новейшая разработка - котнастил, - написал автор поста.

Пользователи тоже не смогли воздержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Крыша с подогревом", "Пацаны крышуют", "Солярий", "Прямо по курсу айсберг!", "Дозорные", - написали ростовчане.

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