Власти Ростовской области готовятся к борьбе с глобальным потеплением

В последние годы на Дону весна наступает раньше Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители донского региона заметили, что в последнее время климат в Ростовской области начал меняться. С этим согласны и ученые, которые то и дело фиксирую факты, свидетельствующие о потеплении. Местные власти решили не бросать ситуацию на самотек и заняться адаптацией.

- Сейчас одна из главных задач – выработать комплекс мер, которые будут включены в Стратегию-2030, - рассказывает министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин правительству Ростовской области. К разработке будут привлечены специалисты множества сфер – прежде всего, науки, отраслевых органов исполнительной власти.

По его словам, после принятия нормативов на федеральном уровне эксперты разработают паспорта климатической безопасности.

Так, в будущем на Дону будет продолжена установка ветрогенераторов, мероприятия по очистке реки Дон, а также усилится контроль за соблюдением противопожарных мер в лесах. Особые изменения ждут сельскохозяйственную сферу, где специалисты создадут ряд новых правил.

Напомним, этой весной из-за потепления вода в реке Дон начала цвести раньше времени, что привело к резкому ухудшению ее качества.

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