Таганрог с рабочим визитом посетили губернатор Ростовской области и член Совета Федерации

Власти обсудили грядущие изменения. Фото: правительство Ростовской области

В ближайшие годы Таганрог ждут масштабные изменения. Город планируют превратить в туристический центр. Во время рабочего визита планы по развитию обсудили представители власти регионального и федерального уровней, а также потенциальные инвесторы.

- Наша задача – создать условия для развития экономики и социальной сферы, сделать его комфортным и для жителей, и для туристов, - говорит глава региона Василий Голубев.- Масштаб задуманного – грандиозный. Но принципиально важно качественное решение, выполнение в строгом соответствии с дорожной картой.

Кроме губернатора, в Таганрог приехали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и президент крупной группы компаний Дмитрий Пумпянский, который состоит в списке миллиардеров Forbes.

Во время совещания стало известно, что в городе будут отреставрированы фасады зданий, включая те, что являются объектами культурного наследия. В течение трех лет планируется отремонтировать более тридцати дорог, часть их них - в текущем году.

Власти не забыли и об улучшении состояния коммунальных систем и повышению эффективности работы общественного транспорта. В перспективе чиновники планируют улучшить трамвайную систему в городе, а после запустить по действующим маршрутам новые вагоны.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что одним из первых объектов, который в ближайшее время приведут в порядок, является сквер «Северная площадь». Работы по реконструкции вскоре будут проведены в свекрах и на местных пляжах.

Напомним, туристов на территорию Ростовской области планируют привлекать через рекомендации популярных блогеров.

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