Как получить помощь от государства на развитие собственного дела

Фото: Предоставлено НКО «Гарантийный фонд РО»

Предприниматель из Азова Ирина Зуева попыталась взять кредит на развитие собственного дела. Ее компания специализируется на продаже всевозможных скобяных изделий, сантехники, товаров для газификации, отопления и водоснабжения. Женщина занимается бизнесом уже пять лет. Начиналось все с небольшой торговой точки, которую она брала в аренду. Чуть позже дела пошли в гору, и ей удалось выкупить помещение. Теперь в магазине Ирины имеется огромный ассортимент необходимых товаров для дома, промышленных строек, мелких и крупных ремонтов. Она также продает бытовую технику и оборудование для офисов, коммерческих заведений.

В начале этого года предприниматель решила приобрести земельный участок, чтобы открыть еще один магазин. По подсчетам владелицы, в будущем это позволит дополнительно создать не менее 15 рабочих мест.

Важно сказать, что деятельность Ирины Зуевой попадает в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии коронавируса. В связи с этим Сбербанк предложил ей кредит по льготной программе, разработанной Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под 7% годовых. Вот только, чтобы им воспользоваться, Ирине не хватило собственного залогового обеспечения. Тогда на выручку пришел Гарантийный фонд Ростовской области.

- Исходя из суммы поручительства и срока, на который оно необходимо, мы подобрали продукт «Поручительство «Лайт». Там пакет документов упрощенный, заявку рассмотрели за три дня. Фонд взял на себя ответственность в размере 70% годовых от суммы кредита, - объясняет исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. - Для всех, чья деятельность попала в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей, у нас установлена единая минимальная ставка вознаграждения 0,5% годовых от суммы поручительства. На неё не влияет выбор гарантийного продукта.

Фото: Предоставлено НКО «Гарантийный фонд РО»

Отметим, что сейчас возможности получить помощь от государства и созданных им организаций инфраструктуры поддержки бизнеса гораздо больше, чем ранее. Льготное финансирование и гарантийную поддержку вправе получать предприятия торговли, а также организации, которые производят и реализуют подакцизную продукцию или работают с полезными ископаемыми. Наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства поддержкой могут пользоваться самозанятые граждане, зарегистрировавшие свою деятельность.

Подробная информация обо всех продуктах фонда - на сайте https://dongarant.ru/. Консультации можно получить по телефону +7 (863) 280-04-06 и телефону горячей линии центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.