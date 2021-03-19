Где в Ростове-на-Дону выгодно купить товары для отдыха на природе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается долгожданная пора теплых солнечных дней, когда погода привлекательна для отдыха на открытом воздухе. Уже скоро начнутся пикники, игры на свежем воздухе и приятные хлопоты в саду. Чтобы работа на даче или отдых в частном доме были в радость, к сезону нужно основательно подготовиться. Выясняем с торговым центром «Мир ремонта», что нужно для качественного и вкусного отдыха на свежем воздухе.

ВКУСНЫЙ ШАШЛЫК НА ПРИРОДЕ

Весна у многих ассоциируется с отдыхом в кругу родных и друзей. Как нельзя кстати, для этого подойдут грядущие праздники - Первомай, День Победы, Пасха. Непременные атрибуты такого досуга - открытый воздух, веселые беседы, игры и, конечно, шашлык. Особенно популярным и модным стало приготовление мяса на гриле. Но разводить открытый огонь без специально оборудованного места сейчас запрещено. Поэтому, чтобы порадовать гостей вкусным стейком или шашлыком, нужно позаботиться не только о свежем мясе, но и подумать о том, на чем вы его будете готовить.

И тут на помощь придут грили-барбекю, коптильни, мангалы. Разновидностей и торговых марок много. Только грили могут быть электрическими, газовыми и даже на углях. Без помощи специалиста не обойтись. А проконсультироваться и найти все для барбекю можно в магазине «Дачный мир» на территории торгового центра «Мир ремонта».

Фото: "Мир ремонта"

Здесь можно отыскать десятки моделей грилей от эконом до премиум-класса. К примеру, аппараты от мировых производителей Weber и Gratar не только приятно удивят простотой и удобством, но и будут служить многие годы.

В магазине «Дачный мир» представлен широкий ассортимент товаров для BBQ от известных зарубежных и российских производителей: Weber, Kamado Joe, Big Green Egg, Gratar, LappiGrill.

Фото: "Мир ремонта"

С помощью модульного оборудования во дворе можно создать целую мангальную зону. При этом сам мангал без труда будет передвигаться - большинство из них оборудованы колесами. Отметим, что здесь все модели грилей и мангалов имеются в наличии. И это большое преимущество по сравнению с другими магазинами, где в основном продукция продается под заказ. В «Дачном мире» также сразу ищите все необходимые аксессуары.

УДОБСТВО И КОМФОРТ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

После вкусного обеда приятно провести время на свежем воздухе, удобно устроившись в кресле или на диване. И, согласитесь, посиделки на пластиковых или складных стульчиках не самое комфортное и эстетичное продолжение вечера. Что не скажешь, о садовой мебели, которая не боится дождя, солнца и влаги, так как производится из особых материалов.

Фото: "Мир ремонта"

Такую мебель вы найдете в торговом центре «Мир ремонта». На первом этаже в магазине «Дачный мир» представлена разнообразная садовая мебель из натурального и искусственного ротанга, а также из непромокаемой ткани, которую в случае загрязнения можно легко помыть или почистить. Большие компании и семьи заинтересуют комплекты мебели с встроенным в столик очагом, подвесные кресла-коконы, скамейки и даже качели.

Фото: "Мир ремонта"

В общем, если вы хотите сэкономить время и силы, то удобнее и проще отправиться в крупный специализированный торговый центр, где есть большой выбор и опытные консультанты. В этом случае вы будете уверены, что без покупки не уйдете. А чтобы покупки сделать не только приятными, но еще и выгодными, стоит поторопиться. В торговом центре «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21 на акционные товары пока действуют цены прошлого года и можно получить скидку до 50%. Акционные товары обозначены желтыми ценниками, и их количество ограничено.

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