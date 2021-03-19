В Таганроге отремонтируют 230 фасадов домов

Половина зданий - объекты культурного наследия. Фрир: Алена Московская.

Таганрог в ближайшие годы ждет масштабное обновление. Изменения должны коснуться основных сфер жизни приморского города – от транспорта и ЖКХ до экологии, культуры и туризма. План будущих преобразований уже разработали, сообщают областные власти.

Старт капитальной реновации 18 марта дали губернатор Василий Голубев и сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. Власти планируют отремонтировать 230 фасадов домов, почти половина из этих зданий – объекты культурного наследия. Кроме того, намерены привести в порядок 32 дороги, это 44,6 километра, а уже в этом году проезд должен стать более комфортным на 10 участках.

Положительные изменения обещают и по транспортному вопросу. В планах – модернизация 45 километров трамвайных сетей, восемь тяговых подстанций. Власти закупят 60 единиц современного подвижного состава.

Благоустроят места отдыха. Первые на очереди - сквер «Северная площадь» и пляж около парка «Приморский».

Масштаб задуманного - грандиозный. Однако принципиально важно качественное решение и выполнение плана в строгом соответствии с дорожной картой, - подчеркнул глава региона.

- Времени на реализацию этой амбициозной задачи мало, поэтому нужно работать с жителями города, объяснять все шаги. Если горожане станут нашими союзниками, мы эту задачу обязательно выполним», - добавил сенатор Андрей Яцкин.

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