Тесты на COVID-19 оказались положительными еще у 242 жителей Ростовской области

Больные коронавирусом в тяжелом состоянии получают лечение в стационарах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 19 марта, общее число зараженных коронавирусом в Ростовской области достигло 77948 человек, из которых за минувшие сутки - 242 случая. Смертельно опасную инфекцию обнаружили в 38 городах и районах донского региона.
- Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ростов-на-Дону, где ковидом заболели еще 96 человек, в Батайске - 11, в Белокалитвинском и Азовском районах - по 10 случаев. Немало зараженных оказалось и в Шахтах, Зерноградском, Семикаракорском и Аксайском районах, где медики зарегистрировали по 8 больных COVID-19, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
Врачи выявили за прошедшие сутки по одному пациенту с коронавирусом в Азове, Волгодонском, Кагальницком, Багаевском, Песчанокопском, Мартыновском, Веселовском, Обливском, Миллеровском, Пролетарском, Цимлянском, Верхнедонском и Милютинском районах.
В стационарах под присмотром медиков получают лечение 1691 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 144 человека.
Напомним, на территории донского региона продолжается вакцинация против коронавируса. Жителям, желающим избежать заражения, советуют сделать прививки.
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