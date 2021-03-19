Ростовчане могут получить банковскую карту, не выходя из дома

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ВТБ запустил собственную курьерскую службу по выдаче дебетовых карт в 30 городах России, включая донской регион. Теперь получить свою карту ВТБ или стать клиентом банка можно, не выходя из дома.

- В прошлом году в связи с продолжающимся периодом самоизоляции мы организовали доставку дебетовых карт нашим клиентам. В связи с востребованностью услуги мы решили создать собственную курьерскую службу и сейчас активно тиражируем данный сервис в наиболее крупных городах России. Сейчас у нас работают уже более 400 сотрудников-курьеров в 30 субъектах. Все они оформлены в штат банка, что является более безопасным для клиента, так как курьеры работают с личными данными, - прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Антон Шикуло.

Сервис доставки бесплатный. Для того, чтобы курьер принес вам карту домой, необходимо на сайте ВТБ заполнить заявку, а в разделе «Способ доставки карты» выбрать курьера. После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Курьеры привезут карту в удобное время в течение 1-2 дней после оформления заявки. Активировать карту, назначив ПИН-код, можно в ВТБ Онлайн сразу после получения карты.

Напомним, что в случае особой срочности клиенты банка могут выпустить цифровую дебетовую карту в ВТБ Онлайн и оплачивать ей покупки в интернете и на терминалах в магазинах и у курьеров, добавив в электронный кошелек на смартфоне. Клиентам ВТБ доступны цифровые карты на базе платежных систем Visa и Mastercard, а с 16 марта - цифровые карты «Мир».