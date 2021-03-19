В убийстве сожителя обвинили женщину в Верхнедонском районе

Дело уже передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Верхнедонского района обвиняют в расправе над сожителем. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, смертельная ссора произошла в хуторе Солонцовский. 3 января 36-летняя женщина не сошлась во мнениях со своим сожителем и ударила его в грудь ножом. Мужчина умер на месте. Предварительно, задержанная в момент конфликта была пьяна. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время женщина находится под стражей и ждет приговора. Дело уже передано в суд.

18 марта Следком сообщил о расследовании дела бывшего сотрудника ГИБДД. По версии правоохранителей, он получил взятки более чем на 1,5 млн рублей. Сообщается, что сотрудник покрывал преступную группу, которая занималась мошенничеством в автостраховании. Вознаграждение он получал от одного из участников этой группы.

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