Автомобилист сбил пешехода на дороге в Новочеркасске

Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новочеркасске на проспекте Платовский машина сбила пятнадцатилетнего подростка. Водитель автомобиля «Фольцваген посад» совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.
- По предварительной информации, нарушивший правила дорожного движения, дончанин находился в зоне видимости автомобилиста, - отметили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 18 марта около 20:50. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Они оказали ему всю необходимую помощь
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства.
Напомним, в Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта. От сильного удара маршрутка дернулась вперед и встала прямо на "зебре", а сзади с полностью помятым капотом остановился легковой автомобиль.
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