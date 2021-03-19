На три месяца продлили ограничение движения в Первомайском районе Ростова

На нескольких участках продлили ограничение движения Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Первомайском районе Ростова затянулись работы по приложению коммуникаций под землей. В администрации города было принято решение о продлении введенных ранее ограничений движения транспорта по улице 32-я Линия — 31-я Линия на участке от улицы Вити Черевичкина до Сарьяна. Автомобилистам придется еще в течение трех месяцев искать альтернативный маршрут проезда.

- Ограничения движения будут действовать до 30 июня, - сообщили в ростовской мэрии.

Изначально все работы с коммуникациями на этом участке планировали завершить к концу марта. Движение транспорта в прежнем режиме должны были восстановить в апреле.

Напомним, в донской столице введут ограничения для автомобилистов на Ворошиловском и Оганова. Водителям придется заранее тщательно продумывать схему движения, чтобы избежать пробок.

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