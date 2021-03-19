Пять игроков «Ростова» сыграют за свои сборные

Футболисты будут ездить на матчи сборных с 25 марта. Фото: ФК "Ростов".

Пятеро футболистов «Ростова» до конца месяца сыграют за сборные своих стран. Об этом стало известно сегодня, информация появилась на сайте «желто-синих».

Так 25, 28 и 31 марта в составе российской молодежки на поле выйдет полузащитник Данил Глебов. Он сразится с соперниками из Исландии, Франции и Румынии.

Остальные четверо игроков «Ростова» отправятся на отборочный турнир чемпионата мира.

Хорен Байрамян, который выступает как полузащитник, представит команду Армении. Ожидаются матчи против Лихтенштейна (25 марта), Исландии (28 марта) и Румынии (31 марта).

Защитник Деннис Хаджикадунич выступит за Боснию и Герцеговину. 24 марта планируют встречу с финами, 31 марта – с французами.

Александр Павловец будет защищать честь сборной Белоруссии в матах против Эстонии (27 марта) и Бельгии (30 марта).

Третий защитник - Хайтам Алеесами - с берегов Дона отправится в расположение сборной Норвегии. Он сыграет с Гибралтаром (24 марта), Турцией (27 марта) и Черногорией (30 марта).

Накануне футболисты «Ростова» в 23 туре РПЛ разгромили волгоградский «Ротор» со счетом 0:4. После этого в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» главный тренер донского клуба нелестно высказался о судействе. Он заявил, что «первый гол нельзя было засчитывать».

— После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. Это значит, гол нельзя было засчитывать, - сказал Валерий Карпин.

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