На Дону врачи не смогли спасти от коронавируса жизни еще 12 человек

Коронавирус унес жизни более трех тысяч дончан Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории донского региона общее число людей, погибших в пандемию, достигло 3369 человек. Специалисты за минувшие сутки зафиксировали смерть из-за коронавируса еще у 12 жителей Ростовской области. Все эти люди имели сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение.

- Медики не смогли спасти жизни еще восьми женщин и четырех мужчин. Все эти люди были в возрасте от 56 до 89 лет, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистке, чаще всего после заражения коронавирусом умирают пенсионеры, которые имели проблемы с сердцем, нервной системой, страдали от ожирения или сахарного диабета, а также люди, имеющие проблемы с иммунитетом.

Врачи советуют жителям Ростовской области пройти вакцинацию от COVID-19. Прививка поможет выработать в организме антитела к коронавирусу, что облегчит течение болезни в случае заражения или вовсе избежать заражения.

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