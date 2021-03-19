Ростовская АЭС: 500 фоторабот представлено на региональный этап Международного конкурса «В объятиях природы»

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В Волгодонске подведены итоги регионального отборочного тура V Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы», организованного Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с АО «Концерн Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».

На территории расположения Ростовской АЭС в конкурсе приняли участие 140 юных фотографов из города Волгодонска и Дубовского района Ростовской области. На суд жюри представлено 500 работ, раскрывающих многообразие и красоту донской природы. 48 участников прошли отборочный этап, и теперь их фотоработы примут участие в финале конкурса.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

- Конкурс «В объятиях природы» становится всё более популярным среди молодого поколения нашего региона. В этом году в нем приняло участие рекордное количество юных фотографов. Мы знаем, что любовь к Родине начинается с любви к родной природе. Окружающий Ростовскую АЭС мир богат, прекрасен и бесконечно разнообразен. Участники фотоконкурса раскрывают красоту нашего края, неповторимость, учатся любить и беречь природу. И это замечательно. Наша задача, как организаторов конкурса - помочь детям накопить багаж ярких, эмоциональных и живых впечатлений, а также сформировать у подрастающего поколения позитивное отношение и доверие к деятельности атомной станции, повысить уровень экологического образования и привлечь их к сотрудничеству в вопросах поддержания экологического благополучия малой родины, - отметил заместитель директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Михаил Рябышев.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Международное жюри определит победителей до 30 марта. Авторы двух лучших фоторабот, занявших первое и второе места от каждой из территорий, будут награждены поездкой на экологический детский форум, который пройдет на территориях России, Венгрии и Беларуси.