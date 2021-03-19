Нашелся инвестор, который профинансировал завершение строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону

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ВТБ открыл ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в группу компаний «Агроком») кредитную линию в размере 2 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставляются для завершения строительства и оснащения пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону.

- Мы активно поддерживаем инициативы донских компаний и участвуем в реализации стратегически важных региональных проектов. С группой компаний «Агроком» нас связывает долгосрочное сотрудничество, за десять лет совместной работы мы не раз участвовали в проектах компании в рамках документарного бизнеса и инвестиционного финансирования предприятий группы. В архитектуре нового отеля отразится истинный стиль нашего города, при этом он станет самым технологичным в регионе, − сообщил управляющий Банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Недостроенный отель, рассчитанный на 188 номеров и 29 апартаментов, находится в центре города. Дизайн-проект предусматривает конгрессные площади, конференц-зал, офисные помещения, а также SPA-зону и фитнес-центр с бассейном. Технологическое оснащение отеля будет отвечать передовым стандартам гостиничной индустрии по охране здоровья и безопасности.

Отель планируется сдать в эксплуатацию в июне 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 9,5 млрд рублей.