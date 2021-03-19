Мобильные пункты вакцинации против коронавируса появятся в Волгодонске

Желающим пройти вакцинацию при себе нужно иметь документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Волгодонска в ближайшие дни заработают передвижные прививочные пункты вакцинации. Люди смогут сделать прививки в торговых центрах, а также местах массового скопления людей.

- Для хранения вакцин куплена вся необходимая техника. Часть оборудования будет использоваться для доставки препарата в организации, - рассказали в администрации Волгодонска.

Перед прививкой людям придется побеседовать с терапевтом, который должен определить наличие противопоказаний к вакцинации. Получить прививку не смогут дончане, которые недавно переболели коронавирусом, пациенты с хроническими заболеваниями, беременные и кормящие женщины, люди в возрасте до 18 лет.

При себе желающим пройти вакцинацию против коронавируса нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, на этой неделе в Ростовскую область привезут еще около 23 тысяч доз вакцин препарата «Спутник V».

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