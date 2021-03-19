Житель Ростовской области пойдет под суд за нарушение самоизоляции после приезда из Британии

Медики не получили от мужчины вовремя тест на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчину из Ростовской области осудят из-за того, что в пандемию он проигнорировал требование врачей после возвращения из Британии. Дончанин не заполнил на портале госуслуг за три дня до вылета в Россию анкету прибывающего, не соблюдал самоизоляцию и не предоставил результаты теста на коронавирус.

- Суд рассмотрит дело об административном правонарушении, - рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора.

Максимальное наказание за эти нарушения - штраф в размере около 40 тысяч рублей.

Опасность такого поведения заключается в том, что мужчина мог быть переносчиком смертельно опасного вируса. По приезду домой из Великобритании дончанин общался с родственниками, друзьями, посещал общественные места, поэтому мог заразить коронавирусом людей и даже не знать об этом.

Напомним, медики обнаружили симптомы британского штамма коронавируса у двух жителей Ростовской области.

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