В четырех городах Ростовской области проведут донорскую субботу

Пациентам смогут помочь жители четырех городов Ростовской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту субботу с 8.30 до 13 часов жители четырех городов Дона смогут помочь пациентам, которые нуждаются в переливании крови. Стать донорами приглашают жителей Ростова, Волгодонска, Таганрога и Шахт, сообщает сайт правительства региона.

Ростовчан уже традиционно будут ждать на Ченцова, 71/63б, шахтинцев - на проспекте Ленинского Комсомола, 58, а жителей приморского города - на Каркасном, 5. В Волгодонске посетителей примут по адресу: Маршала Кошевого, 23.

Всем, кто планирует сделать доброе дело, напоминают: стать донором может любой человек старше 18 лет с весом не менее 50 кг. При этом у него не должно быть серьезных заболеваний. Так, например, если человек переболел коронавирусом, то он не может сдавать кровь от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции. Также перед посещением медкабинета нельзя употреблять алкоголь и обезболивающие.

Организаторы добавили, что на ростовской станции переливания крови доноров будут ждать подарки и сувениры. Это фирменные значки, термокружки и даже зарядные гаджетов. Такую же акцию планируют провести в следующую субботу, это будет 27 марта.

Узнать больше о донорстве можно в организации «Молодые медики Дона». Звонки принимают по телефону (863) 229-37-37 или в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram.