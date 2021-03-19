В Ростове-на-Дону на хозяйку овощного ларька напали с бутылкой

Подозреваемого поймали довольно быстро Фото: Светлана Макеева

В донской столице задержали 20-летнего парня, подозреваемого в разбойном нападении. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, среди бела дня в овощную палатку на улице Шеболдаева ворвался мужчина. В руках у него была бутылка, которой он ударил по голове владелицу торговой точки. После этого налетчик забрал всю выручку – 16 тысяч рублей, и скрылся. А пострадавшая обратился в полицию. К счастью, госпитализация женщине не понадобилась.

Наряд немедленно выехал на место преступления. Оттуда изъяли осколки стеклянной бутылки и микрочастички с полимерной шторы на двери.

Вычислили полицейские налетчика довольно быстро. Им оказался безработный ростовчанин. Сейчас он в СИЗО.

- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Разбой», - пояснил собеседник издания.

Если суд признает вину злоумышленника, то мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.

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