В Ростове-на-Дону на хозяйку овощного ларька напали с бутылкой

Подозреваемого поймали довольно быстро
Фото: Светлана Макеева
В донской столице задержали 20-летнего парня, подозреваемого в разбойном нападении. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, среди бела дня в овощную палатку на улице Шеболдаева ворвался мужчина. В руках у него была бутылка, которой он ударил по голове владелицу торговой точки. После этого налетчик забрал всю выручку – 16 тысяч рублей, и скрылся. А пострадавшая обратился в полицию. К счастью, госпитализация женщине не понадобилась.
Наряд немедленно выехал на место преступления. Оттуда изъяли осколки стеклянной бутылки и микрочастички с полимерной шторы на двери.
Вычислили полицейские налетчика довольно быстро. Им оказался безработный ростовчанин. Сейчас он в СИЗО.
- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Разбой», - пояснил собеседник издания.
Если суд признает вину злоумышленника, то мужчина может сесть в тюрьму на 10 лет.
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