В Ростове ведущий экономист «подарила» все свои деньги незнакомцу

С карты потерпевшей списали все деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местная жительница стала жертвой мошенника. Горожанка трудилась в крупной фирме ведущим экономистом. Казалось бы, постоянно занимаясь электронными платежами и работая с банками, она должна была быть осторожнее, чем те, чья деятельность не связана с финансами. Но не тут - то было.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, на мобильный телефон с московского номера 34-летнему специалисту потупил звонок. Мужчина на том конце провода представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Дальше собеседник заявил ростовчанке, что с ее счета пытаются похитить деньги. Для того, чтобы обезопасить финансы, незнакомец попросил сообщить ему все «явки-пароли»: пин-код, номер счета, БИК и прочее.

Как только женщина озвучила все эти данные, с ее счета списались 210 тысяч рублей. Тогда ростовчанка поняла, что разговаривала с мошенником. Она сражу же написала заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил собеседник издания.

Если мужчину поймают, а суд признает его вину, он может сесть в тюрьму на восемь лет.

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