Убившая мать ростовчанка и сама погибшая трижды за год жаловались друг на друга в полицию

В Ростове открылись новые подробности по делу о том, что ростовчанка убила свою мать Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице после убийства женщины, которое совершила ее собственная дочь, открылись новые обстоятельства. Их проверкой занимаются служащие полиции.

Сам инцидент произошел еще 9 марта. В полицию поступило сообщение о том, что в Пролетарском районе обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. На тот момент удалось выяснить, что убийство 47-летней ростовчанки совершила ее 25-летняя дочь. В отношении девушки было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Стоит отметить, что обе женщины ранее были судимы по различным статьям уголовного кодекса.

Позже выяснилось, что ростовчанки трижды за год заявляли друг на друга в полицию за совершение противоправных действий. А также, на них регулярно поступали жалобы от соседей из-за того, что они постоянно ругались и нарушали режим тишины. Полицейские отработали все поступившие обращения.

Также, стало известно, что подозреваемая за 2020 и начало 2021 года уже 11 раз привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения. В их число входили "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "Мелкое хулиганство".

- В настоящее время проводится проверка по изучению полноты принятых правоохранителями мер по вышеуказанным обращениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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