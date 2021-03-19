В Пролетарском районе Ростова до 1 июля продлят ограничения на проезд

В Ростове продлят ограничения движения в Пролетарском районе Фото: "КП" Архив

Городской Департамент автомобильных дорог продлил ограничения на проезд в Нахичевани.

До 30 июня включительно по-прежнему нельзя будет проехать по улицам 32-я Линия и 31-я Линия на участке от улицы Вити Черевичкина до улицы Сарьяна. Кроме того, проезд будет запрещен по 38-ой линии от дома № 3 до № 59. Водителям предстоит пользоваться уже отработанными объездными путями. Причиной продления ограничений стали рабочие, которые не успели наладить систему подземных коммуникаций. Об этом сообщили в городской администрации.

А также, с 24 марта по 1 сентября 2021 года движение ограничат и на северной стороне проспекта Ворошиловского, в районе дома №82. Остановку автотранспорта запретят по северной стороне улицы Еременко - на участке от Еляна до Маршала Жукова.

Будет запрещен проезд по улицам Ленина и Врубовой - на участке от Васильченко до Огарева в Первомайском и Октябрьском районах города.

Напомним, ранее сообщалось о введении ряда ограничений на передвижение транспорта с 13 марта.

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