Пожар в ростовском гараже тушили десять спасателей

В Ростове сгорел гараж. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице сгорел один из местных гаражей.

Инцидент произошел в четверг, 18 марта, около трех часов дня в Первомайском районе на улице Вятской. Загорелся один из автомобильных гаражей, очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем уже было охвачено десять квадратных метров. Спасатели оперативно взялись за тушение пожара, в 15:29 возгорание уже было локализовано, а в 15:34 огонь был полностью потушен. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, а также они должны будут оценить причиненный ущерб.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались десять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ЧП произошло в ночь на 11 сентября.

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