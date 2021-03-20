«Прокачу с ветерком»: «Мисс Россия» похвасталась идеальной фигурой

Татьяна Котова в идеальной форме! Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Очаровательная блондинка, обладательница титула «Мисс Россия», экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова сейчас отдыхает на Мальдивских островах. Девушка не сообщила, с кем она туда отправилась. Но, судя по фото с завтраков, на которых видны приборы на две персоны, отдыхает Татьяна там не одна. Девушка успевает не только купаться в океане, но и вести свой блог в Инстаграме.

В нем она публикует свои фото в купальнике. А на днях выложила снимок, на котором изображена в обтягивающем костюме для дайвинга и на квадроцикле. Отметим, этот лук подчеркивает идеальные формы девушки. Под снимком Татьяна сообщила, что обожает скорость.

- Прокачу с ветерком, - пошутила блондинка.

Также она призналась, что боится садиться за руль и поэтому ездит исключительно с водителем. Снимок собрал сотни лайков и комментариев.

- Яркая, идеальная, - написал один из подписчиков.

- Фигура - топ! - отметил другой.

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