На Дону вдове чернобыльца отказали в социальных выплатах

На Дону вдове чернобыльца отказывали в пособии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовсе-на-Дону жена участника ликвидации на Чернобыльской АЭС потеряла мужа. Женщина знала, что по закону ей, как члену семьи чернобыльца, положена компенсация. За ней она и пошла в социальные службы. Однако по непонятной причине женщине отказали в выплате пособия. Тогда она обратилась с жалобой в прокуратуру.

- Ведомство проверило, как управление социальной защиты населения Октябрьского района Ростова соблюдает закон о правах отдельных категорий граждан, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что женщине много раз обивала пороги отдела соцзащиты, но добиться ей ничего не удалось. Ей постоянно отказывали в начислении пособия. После проверки прокуратура вынесла начальнику учреждения предписание, но даже это не помогло. Деньги на счет вдовы не поступили.

Тогда надзорное ведомство подало иск в суд и выиграло его. Исполнения решения суда прокуратура взяла на контроль.

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