Виктория Лопырева прокатилась на детском паровозика и показала сыну Дубай

Виктория Лопырева прекрасно провела время с сынишкой. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Ростовчанка Виктория Лопырева – не только успешная модель, но и прекрасная мама. Сейчас она вместе с сыном отдыхает в Дубае.

На днях девушка вместе с Марком – Лео устроила прогулку по городу. Компанию им составила подруга и ее дочь.

Во время променада Виктория опробовала с сыном детские карусели. Модель прокатилась на паровозике и попробовала другие детские развлечения.

- Тот момент, когда ты начинаешь ходить по паркам развлечений, которые ненавидела, и запоминать имена детей своих друзей . В Дубае всегда есть, чем развлечь мелких! Раньше я не задумывалась о важности таких моментов, но все когда-то случается первый раз. С появлением в нашей жизни Марка Лео на многие вещи пришлось взглянуть по-новому, - написала Виктория в своем микроблоге в «Инстаграм».

Виктория также отметила, что вырваться в Дубай ей удалось случайно. Пробудет в нем девушка всего несколько дней.

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