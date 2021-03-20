Губернатор Ростовской области в «Инстаграме» анонсировал смягчение коронавирусных ограничений

Василий Голубев прокомментировал жалобы дончан и рассказал о возможном снятии ковидных ограничений. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Василий Голубев в своем микроблоге в «Инстаграме» сообщил о том, что пользователи активно оставляют на его странице комментарии, в которых говорят о каких-либо проблемах.

Так, люди рассказывают о плохих дорогах, о проблемах с электроснабжением. Кстати, после зимы по поводу дорог стали жаловаться особенно часто.

На все сообщения власти стараются реагировать оперативно.

Однако иногда на то, чтобы решить ту или иную ситуацию, требуется время и финансы.

- Но на каждый комментарий человек должен получить ответ, - говорит губернатор.

Также Василий Голубев анонсировал возможно смягчение ограничений, которые вводились в регионе из-за ковида.

- Есть предложение по смягчениям. Внимательно следим за эпидситуацией, исходя из этого и будем принимать решение. Здесь главное, как и на любой непростой дистанции, не переоценивать возможности, сделав неосторожное движение, и второпях не наделать ошибок. – написал Василий Голубев.

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