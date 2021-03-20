Забил бутылкой и поджег еще живого: житель Ростовской области с особой жестокостью убил друга

Подозреваемого посадили с СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Миллеровском районе Ростовской области было совершено жестокое убийство, рассказал «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, 35-летний мужчина пришел в гости к соседу по лестничной клетке. Друзья вначале мирно ужинали, а потом между ними вспыхнул спор. В порыве злости гость схватил стеклянную бутылку, и начал избивать оппонента, а затем начал добивать жертву шваброй.

После экзекуции злоумышленник решил, что сосед мертв. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджег комнату и скрылся. Хозяин квартиры скончался, но не от травм, как думал подозреваемый, а от отравления продуктами горения.

- Злоумышленника задержали и поместили в СИЗО. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - сообщил собеседник издания.

Если суд признает его вину, то дончанин может сесть в тюрьму на пять лет.

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