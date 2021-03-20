«Это карма»: в Ростове-на-Дону машина коммунальщиков провалилась в яму

Сотрудники коммунальной службы попали в неприятность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в субботу вечером, 20 марта, произошло ЧП с участием автомобиля, который принадлежит коммунальной службе. Об этом в городском паблике рассказали очевидцы. Они же выложили и видео с кадрами инцидента.

На кадрах видно, что задние колеса авто ушли под землю. За час ролик собрал несколько тысяч просмотров.

Почему-то ситуация вызвала у горожан не сочувствие, а сарказм.

- Это карма, - написал один из пользователей.

- Сверху как бы намекают, - пошути другой.

- Это фаталити, - отметил третий.

Отметим, что инцидент произошел в районе зоопарка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала, что сфера ЖКХ – третья сфера в топе по количеству жалоб. На первом – дороги и здравоохранение. Такие данные озвучила администрация Ростова-на-Дону. Кстати, в 2020 году ростовчане жаловались больше, чем в 2019-ом.