Сквер вместо многоэтажки: ростовчане просят не застраивать зеленую зону в центре

По мнению активиста, сквер должен появится на улице Мечникова. Фото: Василий Кривоносов.

Жители донской столицы в очередной раз пытаются обратить внимание на необходимость прекратить строительство высотных домов в местах, где нет для этого соответствующей инфраструктуры. Речь идет о улице Мечникова, на которой за последние годы появилось несколько крупных жилых комплексов. На сайте "Активный ростовчанин" появилось предложение разорвать порочный круг и вместо домов создать для людей прогулочный сквер.

- Мечникова застраивается бешеными темпами, район Комсомольской площади постепенно превращается в каменные джунгли. И это при отсутствии широких подъездных улиц и возможности парковки, - отмечает мужчина.

По его словам, простым обывателям не остается места, где можно отдохнуть после работы, погулять с детьми или животными. В связи с этим поступило конкретное предложение использовать территорию вблизи одного из жилых домов.

- Комсомольский сквер не так велик,. Еще там поставили заведение, которая заняло его часть, - обращает внимание местный житель.

В качестве места для нового общественного пространства он предлагает свободный участок, расположенный на Мечникова вблизи дома №55.

- Предлагаю обустроить здесь сквер, парковую зону с детскими площадками, с дальнейшим ее расширением в сторону улицы Ивановского, так как дома по улице Фрунзе тоже доживают свое. Тогда жители района могли бы отдыхать и гулять с детьми в парке, а не среди бетонных многоэтажек, - подчеркивает житель.

Пример того, где может появится сквер. Фото: Василий Кривоносов.

С ним согласились и другие жители города. Люди пишут, что у этой земли скорее всего есть собственник. Он в праве делать с ней, что угодно, если, конечно, получит разрешение от администрации.

- Если бы с каждым новым домом в микрорайоне появлялась современная детская площадка, а вместе они объединялись в непрерывную прогулочную зону, возможно и отношение населения к застройке было бы более лояльным, - отмечают в комментариях.

Схема на карте. Фото: Василий Кривоносов.

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