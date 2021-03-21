Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 21 марта 2021: скончались еще десять человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 марта 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 21 марта в Ростовской области выявили еще 243 случая заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, за все время пандемии заболели уже 78432 жителя. Есть и положительная динамика: за последние сутки вылечились 249 пациентов, а всего почти 70 тысяч.

Большинство новых инфицированных, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Новочеркасск и Таганрог. Лечение в стационарах проходит 1801 пациент. В тяжелом состоянии пребывают 17 жителей.

Также за минувшие 24 часа в результате заражения скончались 10 человек. Это шесть женщин в возрасте от 52 до 92 лет и четверо мужчин - от 55 до 80 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, которые могли вызвать осложнения в ходе болезни.

Таким образом, за время пандемии на Дону от коронавируса умерло 3400 жителей. На сегодняшний день прививки от инфекции сделали более 108 тысяч человек, большинство из которых завершили вакцинацию.

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