Три миллиона рублей потратят власти Ростова на концерт Дня Победы

Концерт пройдет, несмотря на пандемию коронавируса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове-на-Дону на проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне планируют потратить почти три миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Управление культуры донской столицы. На данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе.

Компания, которая получит заказ, должна будет установить большой сцену на Театральной площади. Это должно произойти не позднее 8 мая, за день до торжества. Также организация позаботится о трех всепогодных экранах, чтобы артистов могли видеть зрители. Кроме того, предусмотрены звуковые и световые спецэффекты.

В техническом задании сказано, что подрядная компания установить на месте две дизельных генератора, которые будут производить электричество. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 марта, затем проведут и сам аукцион.

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