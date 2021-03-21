"Пусть это для него станет уроком": судью наказали за ошибку в матче "Химки" - "Ростов"

Тренер "желто-синих" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Стало известно, что арбитр, который работал за VAR на матче "Химки" - "Ростов" 12 марта, допустил грубую ошибку, за что пропустит две следующие игры. К такому решению пришли эксперты РФС после коллегиального совещания. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Стоит сказать, что сразу после игры в московской области разгорелся громкий скандал. Зрители у телеэкранов, как и комментаторы, заметили, что гол "Ростова" отменили несправедливо. В середине второй тайма "желто-синие" проигрывали со счетом 0:1.

Нападающий дончан Али Соу прорвался к воротам и отправил мяч в сетку. Однако арбитры, следившие за игрой за VAR, посчитали, что футболист в момент передачи находился в офсайде. Вот только на видеоповторах всем было очевидно, что это не так. После этого команды уже не смогли отметится забитыми голами, матч закончился в пользу "Химок" - 1:0.

В конечном итоге руководство "Ростова" подало жалобу в РФС с просьбой разобраться в ситуации. На тему высказался и президент клуба Артасшес Арутюнянц. На днях судейство прокомментировал глава РФС Ашот Хачатурянц.

- Судьи, работавшие ВАР, ошиблись. 7 членов комиссии против одного. Иван Сиденков пропустит две игры. Дело в том, что он довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком, - отмечает специалист.

Соу находится на одной линии с защитником в момент голевой передачи. Фото: инстаграм-аккаунт Карпина.

При этом Лапочкин, который был главным судьей на матче, проявил себя, как настоящий профессионал. К его работе претензий не возникло. Напомним, следующая игра "Ростова" оказался более удачной. 19 марта дончане приехали в Волгоград, где встретились с местным "Ротором". Игра закончился крупной победой гостей со счетом 0:4. Теперь южане занимают седьмую строчку в российском Чемпионате.

На данный момент игры РПЛ приостановлены, футболисты отправились выступать за свои сборные. Встречи возобновятся только в начале апреля.

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