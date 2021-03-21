Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 марта: список загруженных улиц города

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 марта 2020 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 21 марта в Ростове прогнозируются небольшие заторы в некоторых районах города. Больших пробок в воскресный выходной не ожидается, однако ряд улиц будет "стоять" из-за аварий. По данным на 17:00, интерактивные карты оценивают дорожные заторы в три балла.
Наблюдается пробка на улице Немировича-Данченко. Затор начинается от Ларина. Причина в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на площади Второй Пятилетки.
Традиционно тяжело ехать по проспекту Нагибина. Там машины двигаются со средней скоростью в 3 км/час вблизи улицы Ленина и ТЦ "Горизонт". Тоже самое на Шеболдаева недалеко от РГУПСа.
Привычная пробка для жителей Суворовского района образовалась на проспекте Королева. Водители стоят на подъеме к кольцу улицы Особенной.
В остальных районах карты говорят, что проезд полностью свободен. Почти весь город выкрашен в зеленый цвет.
Сильные пробки мучали ростовчан еще накануне. Субботний ажиотаж сковал движение по самым популярным направлениям.
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