Ребенок остался без мамы: на Дону нашли тело женщины, которую искали почти три месяца

Что стало причиной смерти, выяснят полицейские. Фото: "Лиза Алерт" - Юг

В Ростовской области обнаружили тело 39-летней женщины, которую поисковики пытались найти с конца прошлого года. В социальных сетях люди писали, что она исчезла 30 января. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. К поискам подключились активисты и правоохранители.

Работа дала результаты только накануне. На странице добровольческого отряда "Лиза алерт" сообщили, что обнаружили тело женщины. Вскоре на опознание приехали родственники и догадки подтвердились: это 39-лентняя пропавшая жительница Сальска.

В комментариях под трагичной новостью люди пишут, что у нее остался маленький ребенок. Пользователи также оставляют соболезнования всем родным и близким покойной.

Что стало причиной смерти женщины, предстоит выяснить сотрудникам МВД.

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