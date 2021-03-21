На Дону большинство заболевших ковидов - люди среднего возраста

Пандемия медленно идет на спад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 21 марта, в Ростовской области коронавирусом заболели еще 243 жителя. В правительстве региона сообщают о смерти 10 человек за последние сутки. При этом почти половина от всех зараженных за 24 часа приходится на людей среднего возраста от 46 до 65 лет.

25 процентов - относительно молодые жители области до 45 лет. 17 процентов - люди старшего поколения. Меньше всего детей и пенсионеров, возраст которых больше 80 лет.

Добавим, что за весь период пандемии выздоровели почти 70 тысяч человек, а за последние сутки – 249. На стационарном лечении пребывает 1801 пациент.

Новые инфицированные зарегистрированы в 42 городах и районах региона. Больше всего, как обычно, в Ростове-на-Дону. За ним идут Новочеркасск, Таганрог, Батайск и Шахты.

Накануне, губернатор Василий Голубев сообщил, что вскоре власти могут смягчить некоторые ковидные ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никому страну не отдадим!»: ростовские детсадовцы прочитали стихи о Крыме

Ребята посвятили их важному событию – присоединению полуострова к России (подробнее)