На донской трассе в жутком ДТП чудом не погибли люди

Авария случилась в светлое время суток. Фото: архив "КП"

Сегодня, 21 марта, на трассе в Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись сразу три автомобиля. По данным регионального ГИБДД, никто из людей не пострадал. Очевидцы аварии посчитали это настоящим чудом.

Согласно официальным данным, на донской трассе М-4 Дон 60-летний водитель ехал за рулем иномарки "Вольво". Впереди него двигался тяжелый грузовик. Мужчина не заметил, как фура затормозила. Он не держал дистанцию и врезался в заднюю часть большегруза.

Тоже самое произошло и с другим водителем. 41-летний мужчина ехал на "Мерседесе". Автомобиль угодил в бок фуры.

В результате автомобили получили сильнейшие повреждения. К счастью, люди не пострадали. Сотрудникам ГИБДД предстоит провести проверку и выяснить все детали случившегося.

В социальных сетях под видео о последствиях аварии люди оставили комментарии.

- Настоящее чудо, что люди остались живы! "Гелик" восстановлению не подлежит, - отметил парень.

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