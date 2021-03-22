На уборку "Ростов-Арены" после матчей потратят более 3,5 миллиона рублей

На уборку и дезинфекцию "Ростов-Арены" потратят более 3,5 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице на уборку помещений и дезинфекцию стадиона «Ростов-Арена» городские власти выделили 3,6 миллиона рублей. Поиски подрядчика для выполнения этих работ ведет Дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте госзакупок, стоит отметить, что в этот раз ищут сразу двух подрядчиков.

Первому подрядчику будет предстоять почти за два миллиона поддерживать чистоту на стадионе. Согласно документации, ему нужно будет убирать чашу стадиона (трибуны) площадью боле 21,5 тысячи квадратных метров, а также, арену стадиона: три яруса открытых трибун, четыре фронтальных и угловых сектора; VVIP-ложи: 1 на 50 человек; VIP-трибуна А- на 500 человек; VIP-трибуна А+ на 300 человек + ком.ложи (скайбоксы) на 695 человек и, кроме того, санитарные зоны на территории стадиона.

Все работы необходимо сдать с 8.04 до 31.05. Стоит отметить, что за это время «Ростов» сыграет дома пять матчей.

А также, еще более, чем за полтора миллиона ищут подрядчика, который проведет дезинфекцию стадиона из-за пандемии коронавируса. Срок исполнения контракта тот же.

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