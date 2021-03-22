После сильных дождей ростовчанина топит в его собственном дворе

Ростовчанина топят проливные дожди. Фото: "Благоустройство города"

Ростовчанин обратился к местным властям с жалобой на то, что после каждого проливного дождя или таяния снегов его двор оказывается затопленным. О своей проблеме он сообщил в сервисе «Благоустройство города».

Дом горожанина расположен по адресу - улица Портовая, 353. Стоит отметить, что после непогоды для выхода во двор необходимы резиновые сапоги. А также страдают от чрезмерной влаги все дворовые постройки и клумбы.

- В результате нарушения водоотведения талых и дождевых вод, вода с проезжей части потоками стекает к моему домовладению, заливает гараж, размывает грунт вдоль дома, - рассказал о своей проблеме горожанин.

Ростовчанин уточнил, что при последнем ремонте дороги рабочие не установили защитный барьер в виде бордюра и вода теперь стекает во двор, хотя в соседних домовладениях бордюр есть и вода течет вдоль него.

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