В донской столице "бассейном" стала новая спортивная площадка

В Ростове стадион школы превратился в бассейн. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице местные жители пожаловались на то, что недавно отстроенная спортивная площадка переживет еще пару-тройку проливных дождей и придет в негодность. О своей проблеме они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Ростовчане сфотографировали из окон многоэтажки новую спортивную площадку на территории школы № 30, которая располагается на бульваре Комарова. На опубликованных в сети снимках было видно, как посреди нее красуется огромная лужа и занимает собою практически все футбольное поле.

- После дождя стадион превращается в бассейн и вместо забегов можно устраивать заплывы, - написал автор поста.

А также, горожане заметили, что практически сразу же стало отходить резиновое покрытие стадиона. Это подтвердили и другие жители города в комментариях к посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После сильных дождей ростовчанина топит в его собственном дворе.

А все потому, что рабочие не поставили в этом месте бордюр.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.