Погода в Ростове на неделе с 22 по 28 марта 2021: в небе над городом сгущаются тучи и возвращаются дожди

Рабочая неделя будет дождливой Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове на неделе с 22 по 28 марта 2021:жителям донской столицы вновь стоит достать из шкафа зонты и непромокаемые плащи. В течение всей рабочей неделе в городе будут идти дожди. По прогнозам синоптиков сервиса Яндекс. Погода, на это неделе воздух прогреется до плюс девяти градусов.

Так, в понедельник утром будет до плюс шести. Уже к обеду потеплеет до плюс восьми градусов. Вечером и ночью специалисты прогнозируют от трех до пяти градусов тепла. Скорость ветра будет колебаться в районе трех метров в секунду.

На следующий день в городе с самого утра будут идти дожди. В течение суток температура воздуха не поднимется выше четырех градусов. Вечером на несколько часов осадки прекратятся, но потом дождь начет идти с новой силой. В среду и в четверг столбик термометра останется не прежней отметке, но во второй половине дня 25 марта температура воздуха повысится всего на один градус - до плюс пяти.

Согласно прогнозам, дожди прекратятся лишь во второй половине дня пятницы, 26 марта. Утром температура воздуха будет колебаться на отметке от плюс двух до плюс четырех градусов. В обеденные часы потеплеет до плюс восьми градусов. Вечером ожидается незначительное понижение - от плюс четырех до плюс семи градусов, а в ночные часы будет плюс три.

Предстоящие выходные обещают быть пасмурными, но без осадков. В дневные часы воздух прогреется до плюс девяти градусов тепла. По ночам на термометре можно будет увидеть плюс три градуса. Скорость ветра в субботу и воскресенье не превысит двух метров в секунду.

Напомним, власти Ростовской области обратили внимание на явные изменения в климате, из года в год систематически наблюдаемые в регионе.

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