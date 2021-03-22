Один из чиновников Белокалитвинского района Ростовской области заявил о провальном начале мусорной реформы

В Белокалитвинском районе возникли проблемы с вывозом мусора по новым стандартам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Белокалитвинского района Ростовской области власти столкнулись с проблемами вывоза твердых бытовых отходов. Местный оператор не смог работать по новым стандартам, принятым после мусорной реформы. Об этом заявил заместитель главы района по ЖКХ Олег Каюдин.

Чиновник рассказал о том, что подрядчик за два года так и не смог наладить эффективную схему работы. Из-за этого возникли проблемы с работой подрядчиков, уборкой специальных площадок для контейнеров и привело к росту расходов для собственников земельных участков и мунициалитета. Кроме того, у компании не хватает мусоровозов, поэтому приходится нанимать самосвалы. Но администрации района все равно придется работать с действующим оператором, сообщают местные СМИ.

Сейчас ситуацию осложняете еще и то, что обещанное строительство мусороперегрузочной станции и Красносулинского МЭОК до сих пор не началось. По мнению Олега Каюдина, все это свидетельствует о провальном начале мусорной реформы в районе.

Напомним, супруги из Ростова попали в больницу из-за мусора.

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