Креативные пространства разместят в заброшенных ростовских зданиях

Чиновники создадут для молодежи креативные пространства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти задумали создать в Ростове-на-Дону площадки для разработки проектов и творчества молодежи. В донской столице в 2022 году появятся не менее шести креативных пространств. Об этом сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

- Будет организована работа по созданию новых креативных индустрий. Этот вопрос находится на контроле Министерства экономического развития Ростовской области, - отметил сити-менеджер.

Сейчас чиновники подбирают подходящие площадки. По предварительной информации, рассматривается размещение участников проектов на территории бывшего винно-водочного завода, а также в заброшенных исторических зданиях, расположенных в центре города. Исторический вид зданий при этом будет сохранен.

Известно, что места в креативных пространствах будут предназначаться для объединения начинающих бизнес-команд, предпринимателей, самозанятых людей, а также творческих личностей.

Напомним, в Ростовской области за минувший год отмечен резкий рост безработицы.

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