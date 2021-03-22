Дорожный вопрос: где еще в Ростове ограничат движение машин

Из-за ремонта дорог пробок в городе станет больше.

В ближайшее время на нескольких улицах Ростова ограничат движение машин. Об этом сегодня «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в городском департаменте автодорог.

Так с 24 марта по 1 сентября из-за ремонта на Оганова усложнится проезд по участку от Особенной до Таганрогской. Стоит отметить, что здесь итак достаточно часто бывают пробки. Ранее жители города даже просили главу региона перенести эти работы.

На такой же срок, то есть с 24 марта по 1 сентября - ограничат проезд по Ворошиловскому, по правой стороне, в районе дома №82/4. Причина – строительные работы.

А с 27 марта нельзя будет проехать по Тбилисскому - на участке от Нариманова до Евдокимова. Там собираются прокладывать коммуникации. В тот же день запретят останавливаться с северной стороны на Еременко, это отрезок между Еляна и Маршала Жукова.

При этом, добавили в Департаменте автодорог, по городу еще с 13 марта действуют еще несколько ограничений. В том числе на Журавлева - от Суворова до Пушкинской, Большой Садовой - от дома №40 до Буденновского и на Фрунзе - от Тимирязева до Стадионной.