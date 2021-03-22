Ростовчанин умер во время пожара в многоквартирном доме

Пожар потушили до приезда спасателей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В донской столице внезапно вспыхнувший пожар унес жизнь 56-летнего мужчины. ЧП произошло в 10-этажном многоквартирном доме, который расположен на проспекте Космонавтов.
- Очевидцы сообщили о пожаре поступило накануне в 08:33. На место произошедшего незамедлительно выехали специалисты. По прибытию они увидели, что возгорание произошло на площади два квадратных метра. Огонь люди потушили своими силами до прибытия спасателей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
По предварительной версии, ростовчанин умер из-за отравления угарным газом, который вырабатывается в результате горения.
Сейчас причины возгорания устанавливаются специалистами.
Напомним, похожая история произошла с 55-летним жителем города Морозовска Ростовской области. Дончанин погиб при пожаре в частном доме, который расположен на улице Руднева.
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