В Ростовской области за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области выявили еще 240 случаев коронавируса. Фото: Евгения ГУСЕВА

По состоянию на 21 марта, в Ростовской области выявили еще 240 случаев коронавируса. Всего инфицировано 78 672 человека. При этом, по данным областного правительства, за сутки выздоровели 263 пациента, а за весь период – 70 254.

Больше всего инфицированных в Ростове-на-Дону, там 96 подтвердили случаев. Всего же новые заболевания зарегистрировали в 38 городах и районах региона.

Среди новых пациентов 26,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% - от 46 до 65 лет, 7,1% - старше 80 лет, 7,1% - дети. Лечение в стационарах сейчас проходят 1863 жителя Дона. В тяжелом состоянии – 21 человек, на ИВЛ – 125.

Также за минувшие 24 часа скончались еще 14 человек с COVID-19. Это шесть женщин и восемь мужчин от 60 до 80 лет. У всех были хронические заболевания. За весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 3414 человек.

За сутки в лабораториях сделали 7743 теста. Охват тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 216,75.