Трассу под Ростовом будут перекрывать восемь раз

Ограничения могут спровоцировать пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с апреля по октябрь 2021 года изменится движение по дороге из донской столицы в Азов. Перекрывать трассу будут восемь раз из-за соревнований по велоспорту. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Проезд приостановят на участке длинной в четырнадцать километров в южном направлении из Ростова к Азову, - отметили в ведомстве.

Так, водители не смогут проехать по дороге в апреле - 17 и 18 числа, а также 1, 2 и 4 мая с 09:30 до 16:00 по московскому времени. Ограничения также будут введены 11 и 13 сентября с 09:30 до 17:00.

В это время автомобилистам и шоферам, которые управляют фурами и большегрузами, придется объезжать закрытый для движения транспорта участок дороги Ростов-Азов, через поселки Овощной, Кулешовка и Новоалександровка. Водители также могут дождаться снятия ограничений и следовать по привычным маршрутам.

Напомним, в ближайшее время на нескольких улицах Ростова ограничат движение машин.

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