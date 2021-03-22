Вор-рецидивист украл винтовку из частного дома в Таганроге

Мужчину подозревают в совершении серии краж. Фото: пресс-служба СУ СК

Дерзкую кражу совершил 42-летний житель Таганрога. Мужчина в тайне залез в чужой частный дом через окно и украл пневматическую спортивную винтовку. Пропажа вскрылась после возвращения хозяина. Потерпевший сообщил о произошедшем полицейским и написал заявление.

- Во время оперативных действий был задержан ранее судимый за аналогичное преступление горожанин. Похищенное полицейские изъяли у 42-летнего подозреваемого и вернули законному собственнику, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские во время дальнейшего расследования установили причастность подозреваемого к совершению еще трех похожих эпизодов. Все они произошли на территории Таганрога.

По факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Сотрудники правоохранительных органов заключили подозреваемого под стражу.

Сейчас проводится проверка по факту причастности мужчины к другим кражам.

Напомним, донским полицейским удалось раскрыть кражу сотового телефона в аэропорту "Платов".

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