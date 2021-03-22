Поножовщина в Романовской: женщину подозревают в убийстве мужа

Бытовая ссора за алкогольными напитками закончилась смертью 33-летнего мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летнюю жительницу станицы Романовской подозревают в убийстве мужа. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла совсем недавно, ночью 20 марта. Бытовая ссора за алкогольными напитками закончилась смертью 33-летнего мужчины. Следователи считают, что подозреваемая ударила его ножом в грудь. Женщину задержали по горячим следам.

- Сейчас уточняем обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении под стражу, - прокомментировали в Следкоме.

Похожий случай произошел в хуторе Солонцовский Верхнедонского района. Там разгорелся конфликт между женщиной и ее сожителем. Мужчина скончался. Это дело уже передали в суд.

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