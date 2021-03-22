Задержали ростовчанина, который похитил телефон на виду у всего автобуса

Полицейские задержали мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 марта, в междугородном автобусе, направляющимся в Ростовскую область, мужчина открыто выхватил мобильный телефон у другого пассажира и покинул транспорт.

— Между пассажирами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый и украл телефон. Жертвой грабителя стал 34-летний житель Волгоградской области, — уточняется в МВД по Республике Калмыкия.

Полицейские задержали мужчину на территории Ростовской области. 28-летний житель Таганрога оказался ранее судимым за грабеж.

При обыске у него нашли похищенный телефон. Возбуждено уголовное дело.

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